نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نقل مباراة مودرن سبورت وسموحة بسبب غلق ستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة فريق مودرن سبورت بقرار نقل مباراته المقبلة ضد فريق سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري، إلى ملعب ستاد السلام.

نقل مباراة مودرن سبورت وسموحة

كان من المقرر إقامة المباراة في ستاد القاهرة الدولي، إلا أن اللجنة قررت نقلها بسبب إغلاق ستاد القاهرة لإجراء أعمال الصيانة الضرورية.

ستقام المباراة بين فريق مودرن سبورت وفريق سموحة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

يأتي هذا التغيير في المكان لضمان توفير ملعب جاهز ومناسب لاستضافة المباراة، حيث يُعتبر ستاد السلام بديلًا ملائمًا لاستضافة هذا اللقاء المهم.