نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة المصري والداخلية بدوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.

ويضم طاقم التحكيم لمباراة كل من محمود ناجي حكمًا للساحة ومعه كل من وائل شعبان وعمر فتحي كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمود بسيوني مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميلته يارا عاطف.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

تردد قناة أون تايم سبورت hd عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.