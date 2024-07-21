جهاد جريشة يشيد بحكم مواجهة الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، عن الحكم الألماني فيلكس تسفاير الذي سيقود مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جهاد جريشة يشيد بالحكم الألماني فيلكس تسفاير

وأشاد جريشة بقدرات تسفاير وأعتبره اختيارًا موفقًا لهذه المواجهة الهامة.

وقال جريشة في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة: "حكم مباراة الأهلي وبيراميدز هذه المرة يعتبر اختيار موفق عن اللقاء الماضي بينهما".

وأضاف الحكم الدولي أنه يتابع تسفاير منذ عدة سنوات ويعتبره من الحكام المميزين والنخبة، مشيرًا إلى خبراته الواسعة في إدارة المباريات.

وأكد جريشة على كفاءة الحكم الألماني قائلًا: "الحكم الألماني فيلكس تسفاير مصنف رقم واحد في ألمانيا"، مما يضيف ثقة إضافية في إدارته لهذه المباراة الهامة في الدوري المصري.

