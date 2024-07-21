عاجل.. نجم الأهلي السابق يكشف تعرضه لأزمة نفسية طاحنة برسائل مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - خرج فوزي الحناوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن صمته، وتحدث عن عدم مشاركته مع الفريق هذا الموسم.

فوزي الحناوي يكشف تعرضه لأزمة نفسية طاحنة برسائل مثيرة



ونشر الحناوي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معرفش الكلام ده هيضيع مستقبلي في الكوره ولا لا بعد النهارده بس لازم أبرئ نفسي من كل دقيقه عدت عليا السنادي قدام ربنا مستفدتش بيها ولا النادي استفاد مني فيها».



وأضاف: «أنا أول حاجه بشكر الريس محمد مصيلحي على كل حاجة حصلت منه في السنين اللي عيشتها في نادي الاتحاد عمره ما أخر علينا جنيه ودايما شايل النادي على كتفه، تاني حاجه بشكر جمهور الاتحاد اللي كان بيحبني واللي كان بيشتم فيا الكورة مش دايما حلوة ومش دايمآ وحشة بس فيه كواليس مفيش حد بيعيشها إلا اللاعيبة فقط حتي مبتوصلش للإدارة».

وتابع: «تالت حاجه أنا واحد مخدتش فرصتي كامله عشان تحكم عليا أنا واحد لما خدت فرصتي وبقيت العب كان بيتطلب مني حاجات معينه من المدير الفني بنفذها وده بيضرني كواحد مهاجم وأرقامه قليله ولعبت في مراكز كتير في ماتشات كتير مش مركزي ولكن أنا كنت تحت أمر النادي واي مدير فني محترم كان ماسكني وشاركت معاه أنا من أربع سنين لما كنت فري وببلاش أنا اللي جيت نادي الاتحاد جيت عشان بحب النادي واختارته من قلبي وانا مسامح أي حد اذاني أو غلط فيا من جمهور النادي لأن دايما خوفه على النادي فده طبيعي عشان مش طول الموسم هيشجع ولا طول الموسم هينتقد هي دي الكوره فدايما جمهور الاتحاد على راسي مهما حصل من أصغر واحد لأكبر واحد».

وأردف: «رابع حاجه أنا عمري ما هسامح أي شخص اذاني الموسم ده أنا اتأذيت من كل حاجه أنا نفسيآ اتدمرت أنا من أول الموسم لما (شخ صما) قعد معايا عشان انزل من عقدي وانا رفضت عشان ده اللي اتفقت عليه من اول الموسم».

وواصل: «من يوم ما رفضت وانا الدنيا اتقلبت عليا من المدير الفني والأستاذ (إ.ج) وقالي بالحرف اليوم ده وربنا الوحيد اللي يشهد على كل حرف أقوله، قالي إن النادي عايز ينزل من عقود اللاعيبه عشان بينزل بسقف الرواتب ردي عليه كان أنا عقدي مش كبير بس أنا موافق وتحت امر النادي بس لما تبدأ باللي عقدهم كبير وفيه ارقام كبيرة وده طبعا ربنا يزيدهم ده رزقهم ومش هقول ارقام لأن دول اخواتي وفلوسهم هي فلوسي بس ده كان ردي».



وأوضح: «قالي طيب فكر في الموضوع ولو رفضت يبقي الكلام ده بيني وبينك واكننا مقعدناش.. ده غير اللي عرفته في حوار ٥٪؜ بس ده مقدرش أتكلم عنه عشان ميكونش فيه أذي ليا، والكلام ده كله الإدارة معندهاش علم بيه والكلام ده في فترة الإعداد أنا من بعد اليوم ده وانا بتدمر وملعبنيش دقيقه واحده ولا خدت فرصتي مع أن في التمرين كنت بموت نفسي واللاعيبه كلها شاهده وجزء من الجهاز شاهد وكان شايف.. ده غير إنه كان بيمرني ورا الجون لوحدي ومكنتش بفتح بوقي ولا بتكلم».

وأضاف: «وعشان حق ربنا واكون قولت اللي ليا واللي عليا أنا في آخر الدور الأول كده كان عندنا ماتش مع بيراميدز كنت في الاسكور وسافرت القاهرة وفرحت خلاص قربت أشارك مابولولو اتصاب فا جاب لاعيب من الناشئين يوم الماتش على الاستاد ومن غير أي سبب طلعني بره الاسكور مع أن كان واخد ٢ لاعبيه زياده عشان لو حد اتصاب فا أنا غصب عني عشان أنا بني ادم زعلت وقولت حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم والكلام وصله ولما صدق يلاقيلي غلطه بس أنا مغلطتش أنا بدعي ربنا للي ظالمني لو هوا ظالم».

وتابع: «أنا لاعيب متربي في النادي الأهلي ومنتخبات المراحل بتاعتي كلها كنت متواجد فيها وشاركت فيها أنا مش لاعيب وحش الحمدلله رب العالمين أنا عندي موهبه وبحمد ربنا كل دقيقه عليها ولكن الشخص ده عمره ما حب أي موهبه بس أنا مش طالع اعلق شماعه ولا اتحجج بحاجه بس أنا واحد أتظلم الموسم كله وانا مستاهلش كده مستاهلش كده عشان بتمرن كويس وبحترم الصغير قبل الكبير وعمري ما عملت مشكله».

وأتم: «أنا طبيعي اطلع أبرأ نفسي من موسم صفري بالنسبالي عشان أنا في نادي جماهيري وده آخر موسم ليا مينفعش اسيبهم وفيه حاجه شايلينها جواهم وحشه من ناحيتي، أنا لاعب حر دلوقتي واتمني ربنا يوفقني وامضي لنادي كويس اقدر اساعده ويساعدني، أنا آسف إني طولت بس كان لازم أقول بعض الحاجات اللي حصلت معايا عشان أنا كنت بتمرن ومصحف ربنا والدمعه في عيني، أنا وحياة ابني اللي عمري ما هحلف بيه كدب متدمر نفسي وحسبي الله ونعم الوكيل من كل قلبي لأي شخص ظلمني، آخر حاجه ( أنا كان لازم أوضح بعض الحاجات اللي حصلت معايا) بس أنا ربنا عمره ما هيضيع تعبي ولا هيخذلني حتي وانا لوحدي ومفيش حد في المجال كله واقف جنبي».