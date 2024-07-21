نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجنسيات الأكثر نجاحًا في الدوري المصري.. نسور نيجيريا يتألقون بـ49 مساهمة تهديفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) بالموسم الحالي تألق العديد من اللاعبين المحترفين من مختلف الجنسيات يتصدرهم نجوم نيجيريا الذين يقدمون مستويات استثنائية هذا الموسم.

لاعبو نيجيريا في صدارة محترفي الدوري المصري

ويتصدر لاعبو نيجيريا قائمة أكثر الجنسيات نجاحًا في بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي وذلك بـ49 مساهمة تهديفية، حيث سجلوا 31 هدفًا وأرسلوا 18 تمريرة حاسمة.

ويعد صديق أوجولا هو أكثر لاعبي نيجيريا تسجيلًا للأهداف بـ11 هدفًا، ويليه جون إيبوكا برصيد 5 أهداف، ويتساوى مع جودين شيكا لاعب فريق طلائع الجيش بنفس رصيد الأهداف.

ويأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة أنجح المحترفين في الدوري المصري، لاعبي تونس برصيد 22 هدفًا، و7 أسيست، بينما يحتل لاعبو المغرب المركز الثالث بـ46 مساهمة تهديفية.

صديق أوجولا - سيراميكا

ويحتل لاعبو الكونغو الديمقراطية في المرتبة الرابعة بالقائمة بـ20 مساهمة تهديفية ويتصدرهم فيستون مايلي لاعب فريق بيراميدز والذي يعتلي صدارة الهدافين برصيد 14 هدفًا.

بينما يأتي لاعبو الجزائر بالمرتبة السادسة برصيد 21 مساهمة تهديفية، يليهم لاعبو أنجولا بـ15 مساهمة تهديفية، فيما يحتل لاعبو جنوب إفريقيا المركز الثامن برصيد 13 مساهمة.

الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز يعتلي صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

