نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يجمد تحركاته نحو تجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي بايرن ميونخ تجميد محادثات تجديد عقد نجم خط الدفاع، لعدم التوصل إلى اتفاق مناسب للطرفين.

بايرن ميونخ يقرر تجميد عمليات التجديد لنجم منتخب كندا

خسر بايرن ميونخ كل الألقاب التي كان ينافس عليها بالموسم الماضي، فتوج بايرن ليفركوزن بالبوندسيلجا وكأس ألمانيا، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد ريال مدريد بطل المسابقة.

أقال مجلس الإدارة المدير الفني توماس توخيل من العارضة الفنية، وتولى المسؤولية البلجيكي ايسترن كومباني، في خطوة جريئة.

تحدث أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ عن عملية التجديد لنجم الفريق الفونسو ديفيز وقال: "لقد أخبرناه بكل وضوح أننا سوف نترك العقد ينتهي إذ لم يقم بتمديده. ولن يحصل على المزيد من المال.

ينتهي عقد ديفيز الموسم المقبل، وحتى الآن لم يبرم الطرفين اتفاق للتجديد، مع ربط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

انضم ديفيز إلى بايرن ميونخ في يناير 2019 من فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي مقابل رسوم انتقال قياسية.