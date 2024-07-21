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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي اتحاد جدة السعودي لضم حارس مرمى مانشستر سيتي إديرسون وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية اليوم الأحد.

وقال الصحافي المهتم بالصفقات فابريزيو رومانو إن اتحاد جدة يستهدف ضم إديرسون وأن اللاعب نفسه مهتم بالأمر.

اتحاد جدة يسعى لضم إديرسون

وأضاف رومانو ان مانشستر سيتي لن يتنازل عن حارس مرماه بسهولة وإنه يطلب مبلغًا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو للسماح برحيله.

وكان النصر السعودي قد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع حارس السيتي ومنتخب البرازيل إيدرسون، غير أن تمسك بطل الدوري الإنجليزي بخدمات حارس عرينه ومطالبته بمبلغ يفوق الـ50 مليون يورو للاستغناء عنه، جعل نادي النصر يصرف النظر عن إيدرسون واتجه صوب بينتو حارس أتلتيكو باراناينسي.