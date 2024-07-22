نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروسيا دورتموند يكثف مفاوضاته لضم لاعب مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة سكاي سبورت عن دخول بروسيا دورتموند الألماني في مفاوضات مكثفة لضم الدولي البرازيلي يان كوتو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة علي وجود شرط جزائي في عقد البرازيلي كوتو مع مانشستر سيتي يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق قيمته 40 مليون جنية أسترليني.

وأضافت أن الفريق الألماني لايرغب في استخدام الشرط الجزائي، ويتفاوض حاليًا علي ضم اللاعب مقابل 25 مليون جنية أسترليني.

بروسيا دورتموند يرغب في ضم البرازيلي يان كوتو

وأنتقل يان كوتو إلي صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2020 قادمًا من كوريتيبا البرازيلي بمقابل 6 مليون جنية استرليني.

والجدير بالذكر ان الظهير الأيمن البالغ من العمر 22 عام، خرج الموسم الماضي علي سبيل الإعارة إلي صفوف جيرونا الإسباني.

وشارك اللاعب البرازيلي الموسم الماضي مع جيرونا في 39 مباراة أحرز خلالهم هدفين، وصنع 8 تمريرات حاسمة.

