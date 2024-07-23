نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة نارية تنتظر نجم بيراميدز بسبب الإساءة للحكم الألماني.. تصل إلى الشطب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أساء بشكل واضح وصريح إلى الحكم الألماني الذي قاد مباراة بيراميدز ضد الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره بيراميدز، بهدف دون رد سجله النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق.

دونجا يعترض على الحكم الألماني فيليكس تسفاير

واعترض محمود عبدالعاطي "دونجا" نجم خط وسط فريق بيراميدز، على بعض الحالات التحكيمية في المباراة، وسخر بشكل فج من الحكم الألماني فيليكس تسفاير الذي أدار المباراة.

حيث نشر محمود دونجا صورة تسفاير مع يورشيتش عبر ستوري على موقع "إنستجرام"، وعلق، قائلًا: "وهو محدش قالك إني مرتشي، وموقوف قبل كده في قضية رشوة، طيب أنا بعرفك أهو، إني قبيص وبتاع رشاوي".

عقوبة دونجا المنتظرة بعد اتهام تسافير بالرشوى

وهذا يعني أنه يتهمه بالرشوى، وتنص لائحة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، أن اللاعب الذي يتهم حكم بالرشوى،قد يتعرض لعقوبات تصل إلى الإيقاف والشطب.

وتنص المادة 23 من لائحة الانضباط أن الإساءة أو التهديد لأي من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه، قد تؤدي إلى العقوبات التالية: الإيقاف؛ غرامة بحد أقصى 50 ألف جنيه، أو الشطب.

