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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في ضم الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو.

وبينما يرغب برشلونة في الحصول على خدمات نيكو ويليامز، وكذلك فرق إنجليزية مثل تشيلسي أو آرسنال، أكدت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية أن باريس سان جيرمان انضم هو الآخر إلى السباق للتعاقد مع اللاعب الذي تألق مع منتخب إسبانيا في كأس اليورو 2024 وقادها للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخها.

باريس سان جيرمان يفاوض ويليامز



ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي عرض محدد لصاحب الـ22 عامًا، لكنها أكدت أن بي إس جي يأمل في الفوز في معركته مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات نيكو وبالتالي تغطية مركز كيليان مبابي في الجناح الأيسر، بعد رحيل النجم الفرنسي لريال مدريد، علما بأن النادي الكاتالوني يخطط لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بلباو من أجل ضمه بشكل فوري.