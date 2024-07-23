نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يقترب من ضم هداف الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من إبرام صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق إستعدادًا للموسم الجديد 2024/2025.

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فان أتلتيكو مدريد دخل في مفاوضات مكثفة مع المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا لضمه في الميركاتو الحالي.

وكشفت التقارير أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الناديين علي أنتقال المهاجم الأوكراني إلي صفوف أتلتيكو مدريد.

وأفادت ان جيرونا لايمانع في رحيل هداف الدوري الإسباني بشرط الحصول علي مقابل مادي مايقرب من 40 مليون جنية أسترليني.

الروخي بلانكوس يستهدف ضم الأوكراني أرتيم دوفبيك

وأضافت أن إدارة الروخي بلانكوس أتمت الأتفاق مع أرتيم دوفبيك علي كافة الأمور المالية والتعاقدية للإنضمام لصفوف الفريق.

وأنتقل الأوكراني إلي صفوف جيرونا الإسباني عام 2023 قادمًا من نادي دنييرو بمقابل 7.7 مليون جنية أسترليني.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 27 عام، مع الفريق الإسباني الموسم الماضي في 41 مباراة أحرز خلالهم 25 هدف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

