نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يرفض عودة دي خيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي عن مفاجأة متعلقة بالحارس الإسباني ديفيد دي خيا، الذي بات قريبا من العودة لملاعب كرة القدم من جديد.

مانشستر يونايتد يرفض عودة دي خيا

وفجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مفاجأة مدوية، حيث أفادت بأن الحارس الإسباني كان يخطط للعودة مجددا إلى ملعب أولد ترافورد ولكن هذه الخطوة تعثرت بعدما اتخذت إدارة النادي قرارا بالإبقاء على المدرب الهولندي إيريك تين هاج، مما حال دون عودة دي خيا لارتداء قميص الشياطين الحمر

ولهذا السبب، قرر دي خيا تعديل وجهته، والتي سيكشف عنها الأسبوع المقبل، ليسجل عودته للملاعب بعد عام من الغياب.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن وجهة دي خيا مقتصرة على 3 دول، هي الولايات المتحدة، السعودية وإيطاليا.

يذكر أن تين هاج تخلى عن دي خيا من أجل التعاقد مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا من إنتر ميلان العام الماضي.