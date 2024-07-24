نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السواحيلي الليبي يعلن انضمام محمود علاء.. ومفاجأة بشأن تعاقده مع نجم الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السواحيلي الليبي، عن تعاقده مع النجم المصري محمود علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل رسمي، كما كشف وجود نية في التعاقد مع أكثر من لاعب مصري خلال الفترة المقبلة.

وليد الترهوني يعلن حسم صفقة محمود علاء

وكشف وليد الترهوني في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي؛ على القناة الأولى:" صفقة محمود علاء اكتملت بشكل رسمي؛ وسيصبح لاعب في فريق السواحيلي الليبي في الموسم الجديد".

وأشار:" تعاقدنا مع محمود علاء لمدة موسم واحد، وهناك إمكانية لتجديد عقده، وذاك بسبب أن يتأقلم مع الأجواء في ليبيا قبل أن نوقع على عقد طويل، وهي مغامرة جديدة بالنسبة له".

وتابع:" تواصلنا مع محمود علاء منذ 3 أسابيع، ورحب اللاعب بالانضمام إلينا منذ اليوم الأول، ولذلك المفاوضات كانت إيجابية ومرت بسهولة".

واستكمل:" مشروع نادي السواحيلي الليبي سيكون مستمر لمدة 4 إلى 8 سنوات، وليس من المهم أن نحقق بطولة هذا الموسم، ولن يكون هناك ضغط على الفريق، وسنعتمد على الشباب"

كما أوضح:" هدفنا الأول كان التعاقد مع محمود علاء، والآن هدفنا ضم لاعب جديد من الأندية الثلاثة الكبرى في الدوري المصري الممتاز، وبنسبة 70% تم حسم الصفقة، وهي تكتمل في سرية تامة".

وأتم:" تعاقدنا مع جون أوكلي لاعب فريق المقاولون العرب، في الموسم الماضي ولكن كان هناك أزمة في الصفقة، وتواصلنا مع رئيس النادي، ولكننا تفاجئنا أن اللاعب أبلغنا بأنه لاعب حر، وهو على أعتاب العودة إلى الدوري المصري مرة أخرى، من خلال أحد الأندية الكبرى".