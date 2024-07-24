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أحمد جودة - القاهرة - حقق أحمد إسماعيل لاعب الجودو الدولي بنادي بورفؤاد الرياضي الميدالية الفضية بعد تحقيقه المركز الثاني في بطولة الجمهورية المفتوحة تحت 17 سنة، التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

أحمد إسماعيل يحقق الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو

يعد إسماعيل اللاعب الوحيد من محافظة بورسعيد الذي تأهل للانضمام إلى المنتخب القومي.

تأهل إسماعيل للمشاركة مع المنتخب القومي في بطولة إفريقيا 2024، وسينضم للمعسكر المغلق يوم 24 يوليو الجاري بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة، بعد أدائه المميز وحصوله على الميدالية الفضية في مباراة قوية ضد بطل إفريقيا مصطفى الرملي، لاعب نادي الشمس.

تتميز هذه البطولة المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية 2024 واختيار لاعبي المنتخب، من أقوى البطولات، حيث شارك فيها أكثر من 1300 لاعب ولاعبة ممثلين لمختلف أندية الجمهورية كما حققت بطلة بورفؤاد الدولية "رحمة عاطف" المركز الخامس في وزن 70 كجم، بعد أداء جيد، وتعد أصغر اللاعبات المشاركات في البطولة.

شهدت فعاليات البطولة حضور معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتحت رعاية مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو وعضو الاتحاد الدولي.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق الجودو يتكون من: د/ وليد سالم المدير الفني، ك/ وائل سالم مدرب عام شباب، ك/ عز الدين فتحي مدرب شباب، ك/ أماني تمام مدربة إنسات، والمشرف العام على النشاط محاسبة مروة عبدالمجيد عضو مجلس الإدارة.