نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم شرس على لاعبي الزمالك.. فما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يجب عليه عقد مؤتمر صحفي لتوضيح كل الحقائق والوضع المالي للنادي منذ تولي المجلس الحالي المسئولية، مشيرًا إلى أن النادي لديه التزامات كبيرة، وهناك ديون مستحقة لبعض المؤسسات والجهات.

شبانة لـ لاعبي الزمالك: أنتم مين عشان تتمردوا على النادي

قال شبانة عبر بوكس تو بوكس: "لو كنت مكان لبيب، سأقوم بعقد مؤتمر صحفي، لتوثيق كل الأمور بدقة، وأن يتم الاعلان عن وجود مخطط واضح، وتنفيذه خلال مدة زمنية معينة، خصوصا أنه من الصعب اصلاح كل الأمور في عام واحد فقط".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لمخطط معين من أجل بناء فريق الكرة، والبداية تكون بابرام 4 صفقات جديدة تليق بنادي الزمالك وبشخصية الفريق، يجب توضيح كافة الحقائق للجماهير، وجمهور الزمالك يقدر ناديه ويدعمه بقوة".

وزاد: "الزمالك أصبح يحصل على قروض من أجل تسديد الديون وهذا أمر ليس معقول، ولذلك أرى أن موقف لاعبي الزمالك مخزي، بدلا من الوقوف مع ناديهم يقومون بالتمرد، الزمالك هو من يصنع اللاعبين، ولا يوجد لاعب يصنع النادي".

وأكمل: "هناك لاعبين رحلت عن الأهلي مثل ناصر ماهر وعبدالله السعيد كانوا في أندية آخرى ولم يكن عليهم أي ضوء.. ولكن بمجرد هدف أو تمريرة يصبح ناصر أو عبدالله تريند، بسبب حجم وجماهيرية الزمالك.. النادي يحتاج للاعبين مميزين معتادين على البطولات، لا بد أن يكون هناك وقفة من جانب الجمهور لأي لاعب يتمرد".

وأتم: "نصيحة صادقة لـ رئيس الزمالك عليه عقد مؤتمر صحفي، وشرح المخطط كاملا من أجل العودة بالفريق الأبيض بشكل قوي، بالإضافة لتطوير النادي، وفي النهاية أرفض كل الأنباء التي ترددت حول تمرد اللاعبين (أنتم مين عشان تتمردوا على الزمالك".".