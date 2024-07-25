نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين والعراق في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب الأرجنتين الأولمبي مع نظيره العراق يوم السبت المقبل 27 يوليو 2024 على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس.

ويحتل الأرجنتين المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، فيما يحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الأرجنتين ضد العراق في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأرجنتين ضد العراق يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد العراق في أولمبياد باريس

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأرجنتين ضد العراق يوم السبت المقبل، عبر قنواتها.