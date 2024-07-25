نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب المغرب الأولمبي نظيره أوكرانيا يوم السبت المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري على ملعب "جوفروا جيشار"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

ويحتل أسود الأطلس صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب أوكرانيا الترتيب، دون نقاط.

موعد مباراة المغرب ضد أوكرانيا في أولمبياد باريس

تنطلق صافرة البداية لمباراة المغرب ضد أوكرانيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد أوكرانيا في أولمبياد باريس

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة المغرب ضد أوكرانيا يوم السبت المقبل، عبر قنواتها.