عاجل.. موقف نجم الأهلي من الانتقال إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب؛ موقفها النهائي من رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والذي بات على أعتاب نادي الزمالك.

موقف نجم الأهلي من الانتقال إلى الزمالك

وكشف الناقد الرياضي أحمد جلال، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي:" من المتوقع رحيل أحمد عبد القادر عن النادي الأهلي، ولكن إدارة النادي لن تفعل ذلك حتى لا ينتقل إلى الزمالك ويفيد منافسيه".

واكمل:" في حال موافقة النادي الأهلي على رحيل عبد القادر؛ سيكون رحيل آمن، وسيتم معرفة النادي الذي سيذهب إليه، حيث من الممكن أن يرحل على سبيل الإعارة ولكن ليس بنية الشراء".

واختتم:" في حال فسخ تعاقد النادي الأهلي مع عبد القادر، سيتم انضمامه إلى نادي الزمالك، وأحمد يحيى وكيل اللاعبين أبلغه بذلك، واللاعب مرحب بالانتقال إلى القلعة البيضاء، حيث كان من اللاعبين الناشئين في النادي، ولكن الزمالك اشترط، رحيله بشكل نهائي عن الأهلي".