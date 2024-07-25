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أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الموثوق فى انتقالات اللاعبين فابريزو رومانو أن ارسنال الانجليزي أتم التعاقد مع مدافع فريق بولونيا الايطالى ريكاردو كالافيورى لتعزيز خد دفاع ارسنال الموسم القادم.

آرسنال يحسم تعاقده مع كالافيوري

واضاف فابريزيو رومانو على حسابه بشبكة:اكس:صفقة انتقال ريكاردو كالافيوري إلى آرسنال حسمت، حيث بدأ بولونيا وآرسنال في تبادل الوثائق الرسمية الآن".

وأضاف: تم الاتفاق أيضا بين بولونيا وبازل السويسرى النادى السابق لكالافيورى لديه نسبة من الصفقة باعتباره ناديه السابق.

وسيوقع كالافيوري على عقد مع ارسنال لمدة 5 سنوات بقيمة 40 مليون يورو + 5 اضافات

وسيتقاضى كالافيورى راتب سنوى 4 مليون يورو وسيكون الفحص الطبى فى معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية وسينضم إلى المعسكر بعدها