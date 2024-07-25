أرتيتا يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجم آرسنال في الانتقالات الصيفية

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أحمد جودة - القاهرة - ألمح ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي إلى أن خروج إميل سميث رو لاعب الفريق أصبح وشيكا وسط تقارير تربطه بنادي فولهام.

أرتيتا يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجم آرسنال

وذكرت التقارير في وقت سابق اليوم أن فولهام إقترب من التوصل إلى إتفاق بشأن إميل سميث مقابل رسوم تبلغ نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في مباراة أرسنال أمام بورنموث (1-1) في مدينة لوس أنجلوس رغم إستبدال كل لاعبي الملعب في المباراة.

وعن مستقبل اللاعب قال أرتيتا: "نعم، هناك أشياء تحدث في الخلفية في الوقت الحالي، قررنا أن أفضل شيء يمكننا فعله هو إبعاده عن المباراة اليوم".

وأشرك ميكيل أرتيتا تشكيلة مليئة بالشباب أمام بورنموث وكان متحمسا لأدائهم.

وكان مايلز لويس سكلي وإيثان نوانيري من اللاعبين الشباب الذين بدأوا المباراة وتألقوا.

وقال: "أنا سعيد للغاية، لدينا سباق مختلف للغاية اليوم مع وجود العديد من اللاعبين الشباب - معظمهم يشاركون لأول مرة معنا".

وأضاف: "سعدت حقا برؤيتهم، مجرد النظر إلى وجوههم والطاقة والفهم الذي أظهروه بأنهم سيشاركون كان أمرا رائعا".

مضيفا: "وأعتقد أن اللاعبين الكبار قدموا مباراة جيدة، كانت مباراة تنافسية حقا ضد بورنموث كما توقعنا".

وأتم: "إنهم متقدمون علينا قليلا من حيث الوقت الذي كان لديهم للإستعداد، كانت مباراة تنافسية جيدة، وهناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها في المستقبل".