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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم فعاليات بطولة الكرة الطائرة للجامعات التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضمن النسخة ٥١ من دورة الشهيد الرفاعي وتوج فيها فريق جامعة الإسكندرية بكأس البطولة بينما حصل فريق جامعة القاهرة على المركز الثاني وفريق جامعة مصر الدولية على المركز الثالث.

مصطفى بيومي يشيد بمستوى نهائي دوري الكرة الطائرة للجامعات

وقد أشاد الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتنظيم المتميز لنهائي البطولة في رحاب جامعة الاسكندرية، كما أثنى على المستوى الكبير والمتقارب الذي ظهرت عليه الفرق الأربعة التي شاركت في نهائي البطولة مشيدا بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون ومسؤولي الجامعات من أجل الظهور بهذا المظهر المشرف، لافتا إلى أن الجامعات المصرية مليئة بالمواهب الرياضية والخامات التي تستطيع رفع راية مصر خلال المحافل الرياضية الدولية.

وعلى هامش نهائي البطولة أهدى الدكتور مصطفى بيومي درع الاتحاد الرياضي للجامعات إلى الدكتور على عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب تقديرا لدور الجامعة الهام ودوره الشخصي في دعم الرياضة الجامعية ومجهوده الكبير في المساهمة في نجاح فعاليات البطولة.

كما قام الدكتور مصطفى بيومي بتكريم طاهر الزيني مدير الرياضة بجامعة الإسكندرية على إسهاماته الكبيرة في رفع مستوى الرياضة الجامعية، ونجاحه مع فريق عملها المتميز في تنظيم نهائي بطولة الكرة الطائرة اليوم وجهودهم المتواصلة التي تمتد إلى استضافة نهائيات بطولة كرة اليد الاثنين المقبل.

وقد أكد دكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي وفريق عمله الكبير الذي أشرف على تنظيم ختام البطولة مع فريق عمل إدارة الرياضة بجامعة الإسكندرية على أن روح الفريق الواحد هي أحد أهم العوامل التي أدت إلى خروج نهائي البطولة بهذه الصورة المشرفة كما أشار أن أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة قاموا بالاحتكام إلى فارق النقاط المسجلة لكل فريق داخل الأشواط بعد تساوي جامعات مصر الدولية والقاهرة والإسكندرية في النقاط مما يشير إلى قوة المنافسة وتميزها.