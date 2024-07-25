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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا تبرز فوز المغرب على الأرجنتين وكورييري ديلو سبورت: الإنتر مرعب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 25-07-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
لاجازيتا ديلو سبورت:
الالعاب المحرمة
سينر يغيب عن الالعاب الاولمبية
يوفنتوس الفاخر
الهجوم النهائي على توديبو وكوبماينرز
روما وسولي
- كورييري ديلو سبورت:
فعلتها يا ماتياس
اليوفي طلب 26 مليون يورو من اجله وروما سيستجيب وتريث من اجل سورلوث
تاريمي وزيلينسكي: الانتر مرعب
ساماردزيتش والميلان
سانشيز: اعتقد اودينيزي
هاملز وبولونيا: هناك قلق
نابولي يسرّع بريشيياني
كوريا يريد لاتسيو
فيولا: كاسادي وكولباني
استسلام يانيك
- ماركا:
المغرب 2-1 الارجنتين
اول سجل اولمبي
ماسكيرانو " هذه سرقة العصر "
ناتشو يودع ريال مدريد
اسبانيا 2 -1 اوزبكستان