نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات لا تعرفها عن موسى ديابي صفقة اتحاد جدة السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي بشكل رسمي تعاقده مع الجناح الفرنسي موسى ديابي قادما من أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي الاتحاد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس للإعلان عن التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي في سوق الانتقالات.

وظهر الفيديو وهو يعرض طائرة خاصة تحمل صورة النجم الفرنسي ديابي الوافد الجديد لصفوف النمور، مع تعليق "في طريقها إلى الوجهة النهائية، وعلى متنها نمر جديد".

وبدأت عمليات بحث عشاق العميد عن الصفقة الجديدة للفريق الفرنسي موسى ديابي المنضم حديثًا لنادي الاتحاد الذي قرر رحيل أغلب نجومه خلال سوق الانتقالات الحالي.

من هو موسى ديابي لاعب اتحاد جدة الجديد؟

النجم الفرنسي موسى ديابي ولد في مالي يوم 7 يوليو 1999، يبلغ من العمر 25 عاما، محترف كرة قدم ويلعب كجناح أيمن.

بدأ ديابي مسيرته الكروية في فرق الشباب بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى نادي باير ليفركوزن في صيف 2019 بعد اللعب لموسم وحيد مع الفريق الأول للعملاق الباريسي.

أرقام لاعب الاتحاد موسى ديابي

وخاض الفرنسي موسى ديابي 172 مباراة مع نادي باير ليفركوزن الألماني في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل 49 هدف وقدم 48 تمريرة حاسمة، وفي الموسم الماضي 2023-2024، لعب 54 مباراة بقميص أستون فيلا وسجل 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.