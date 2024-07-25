نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأرجنتين يشكو الفيفا بسبب أحداث شغب جماهير المغرب وتطالب بعقوبة مغلظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، احتجاجا وشكوى رسمية إلى مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن أحداث الشغب الذي شاهدتها مواجهة التانجو أمام المنتخب المغربي، في أول مباريات بطولة أولمبياد باريس 2024.

وشهدت المباراة غضبا جماهيريا ضخم بعد احتساب 15 دقيقة وقت بدل من ضائع، لتحرز الأرجنتيني هدف التعادل في الدقائق القاتلة، ويتبعها موج من الغضب الذي وصل إلى اقتحام ملعب المباراة، وتوقفها أكثر من ساعة.

- الأرجنتين تقدم شكوى رسمية

وعقب استكمال المباراة من حكم اللقاء لمدة 3 دقائق، تمت مراجعة تقنية الفار، والتي أكدت وقوع لاعب الأرجنتين في فخ التسلل، ليتم إلغاء الهدف.

وشدد الاتحاد الأرجنتيني في شكواه للفيفا، على ضرورة فتح تحقيق في الحادث الذي وصفوه بالخطير داخل ملاعب كرة القدم، وضرورة فرض عقوبات من لجنة الانضباط.

وقام مدرب منتخب الأرجنتين خافيير ماسكيرانو بإطلاق تصريح هجومي على منظمي البطولة عقب انتهاء المباراة قائلا: "ما حدث في الملعب كان فضيحة".