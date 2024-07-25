نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخطط لخطف عبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الاسماعيلي، دائرة اهتمام مسؤولي بيراميدز تمعيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

بيراميدز يستهدف ضم عبد الرحمن مجدي

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن الساعات الماضية شهدت اتصالات بين مسؤولي بيراميدز وعبد الرحمن مجدي لاستطلاع رأيه في الانضمام للفريق بداية من الموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن اللاعب رحب بالانضمام لبيراميدز خاصة وان النادي السماوي رصد راتب سنوي كبير يليق بإمكانيات وقدرات نجم الدراويش.

وقال المصدر، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد مفاوضات بين إدارة الناديين لتحديد المقابل المادي وحسم الصفقة بشكل رسمي.