نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات برشلونة.. تطورات انتقال أولمو إلى البرسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني، للحصول على خدمات داني أولمو، جناح لايبزيج الألماني ومنتخب إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن برشلونة قدم عرضه الأول إلى لايبزيج من أجل أولمو، العرض لم يُعجب النادي الألماني لا المبلغ ولا طريقة الدفع.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة لايبزيج لن يترك أولمو بسهولة في الميركاتو الصيفي، حيث أن النادي الألماني يريد الاستفادة الكبرى من بيع اللاعب.

وأوضحت أن إدارة برشلونة تستعد لتقديم عرض جديد من أجل إقناع مسؤولي لايبزيج التخلي عن خدمات أولمو