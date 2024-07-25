نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف بلايلي يحسم موقفه النهائي من قبول عرض الترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم يوسف البلايلي لاعب مولودية الجزائر ملف بقاءه في صفوف الفريق حيث قرر عدم البقاء والعودة إلى صفوف فريقه السابق الترجي التونسي.

موقف البلايلي من الانتقال إلى الترجي التونسي

حيث أن تطورات الوضع في الفريق الجزائري جعل البلايلي يقبل عرض الترجي خاصة وأنه الخيار الوحيد لديه حاليا في ظل الصعوبات التي يجدها في الفترة الأخيرة والانتقادات التي تلاحقه.

ووفقا لمصدر مقرب من هذا الملف فإن اللاعب أخبر مسؤولي الترجي بأنه يرغب في العودة إلى تونس بعد أن أيقن أن الوضع في مولودية الجزائر لن يكون جيدا في الموسم المقبل.

ومن المفترض أن يوقع بلايلي مع الترجي عقدا لمدة موسمين، وقد يكون ذلك هو الأخير في مشواره الكروي حيث أنه سيكون من شبه المستحيل أن يصل إليه عرض أفضل لاحقا خاصة مع تقدمه في السن وكثرة الأزمات التي تسبب فيها والتي جعلته يواجه الكثير من الصعوبات في مشواره حتى هذه اللحظة.