نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فولهام الإنجليزي يسعى لاستعادة لاعبه السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي فولهام الإنجليزي في إبرام العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الحالية، قبل بداية الموسم الجديد، إستعدادًا للمنافسات المقبلة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن فولهام توصل لاتفاق رسمي مع الدولي الإنجليزي رايان سيسيجنون للإنضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري.

وأكد الإيطالي فابريزيو، أن الظهر الأيسر السابق لنادي توتنهام سينتقل إلي صفوف فولهام في صفقة انتقال حر، ومن المتوقع الاعلان عن الصفقة خلال الأيام القادمة.

وأفاد أن رايان سيسيجنون محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية وعلي رأسهم كريستال بالاس الذي كان يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب.

وأنتقل رايان البالغ من العمر 24 عام إلي صفوف توتنهام قادمًا من فولهام عام 2016 في صفقة كلفت خزينة السبيرز 27 مليون جنية استرليني.