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أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن عدد من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي، في الفترة الأخيرة.

خوان لابورتا يفسر سبب إقالة تشافي هيرنانديز

جاء حديث لابورتا اثناء تقديم هانسي فيلك المدير الفني الجديد للفريق، بعد توجيه الشكر إلى تشافي هيرنانديز.

تم اتخاذ القرار بعد موسم صفري، خسر فيه برشلونة كل الالقاب التي كان ينافس عليها، محليًا وقاريًا.

لابورتا يكشف سبب توجيه الشكر إلى تشافي هيرنانديز

بدأ حديثه ما يجب علينا فعله هو وضع مصالح نادي برشلونة قبل أي مواقف أخرى.

اضاف إن برشلونة كمؤسسة، دائمًا ما يكون فوق أي مواقف أخرى، وهذا لا يعني أننا نملك الحقيقة المطلقة حول ما يجب فعله لصالح برشلونة ".



تابع كلامه قائلًا: لكننا نعتقد أنه كان الوقت المناسب لمنح دفعة جديدة وإجراء تغيير، وأن مصالح برشلونة كانت تتطلب ذلك التغيير.

اتم حديثه قائلًا: نحن دائمًا نضع المؤسسة، برشلونة، قبل المصالح الخاصة باللاعبين والمدربين والرؤساء والمديرين. برشلونة فوق الجميع ".