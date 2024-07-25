نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب ميلان السابق على رادار الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية أن جياكومو بونافينتورا لاعب ميلان السابق وفيورنتينا الإيطالي سيكون لاعبًا في أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

بونافينتورا يقترب من الدوري السعودي

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوتبول إيطاليا" اليوم فإن اللاعب أصبح على وشك الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي الصيف الحالي.

ومن المقرر أن يصل بونافينتورا إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إنهاء أمور انتقاله إلى ناديه الجديد.

وانتهى عقد اللاعب مع فيورنتينا في نهاية يونيو الماضي، وسبق وأن لعب بونافينتورا في صفوف ميلان الإيطالي وخاض معه تجربة مميزة.

وأحرز جياكومو بونافينتورا 20 هدفا خلال 126 مباراة شارك فيها مع فيورنتينا، في بطولة الدوري الإيطالي على مدار 4 سنوات، كما سبق وأن لعب في فريق ميلان لمدة 6 مواسم.