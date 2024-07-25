نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف علقت الصحف العالمية على انتقال موسى ديابي إلى الاتحاد السعودي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت الصحف العالمية الضوء على انتقال الفرنسي موسى ديابي لاعب أستون فيلا الإنجليزي إلى صفوف إتحاد جدة السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

الاتحاد يضم موسى ديابي

أعلن الاتحاد الأربعاء حسم صفقة اللاعب وإلتحاقه بمعسكر الفريق التحضيري في إسبانيا.

ونجح "العميد" حتى الآن في حسم عدة صفقات جديدة من بينها مهند شنقيطي وحسام عوار وموسى ديابي.

ونرصد لكم أبرز ما تناولته عناوين الصحف العالمية بعد انتقال موسى ديابي إلى الاتحاد.

فقالت شبكة "سكاي سبورتس": "انضم موسى ديابي إلى الإتحاد بعد مساهمته في تأهل أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا ليرافق مواطنيه نجولو كانتي وكريم بنزيمة".

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك": "بعد 10 أهداف وصناعة 9 آخرين يرحل ديابي عن أستون فيلا من أجل الإنضمام إلى صفوف الإتحاد في السعودية".

وقالت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "صفقة قياسية يقوم بها الإتحاد من أستون فيلا بضم موسى ديابي لمدة 5 سنوات".

بينما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الاتحاد قد حسم صفقة من العيار الثقيل بمقابل مادي قياسي بقيمة 60 مليون يورو".