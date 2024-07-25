نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يصدم ريال مدريد ويقنع نجم ليفربول بالبقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة أرني سلوت، المدير الفني للفريق، مصير اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالفريق خلال الفترة القادمة.

وارتبط أرنولد بالرحيل عن صفوف ليفربول من أجل الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد الذي يرى كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق أنه سيكون إضافة مميزة له خلال الفترة القادمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن سلوت قام بالتحدث مع عدد من لاعبي الفريق مثل فيرجيل فان دايك وداروين نونيز وكان من بينهم أرنولد من أجل تحديد وجهتهم القادمة.

موقف أرنولد من الرحيل إلى ريال مدريد

وشددت الصحيفة على أن أرنولد أكد التزامه بالبقاء مع ليفربول بشكل صريح خلال الفترة القادمة، وعدم الالتفات إلى عروض ريال مدريد أو أي نادي آخر.

يذكر أن أرنولد يعد من أبرز لاعبي ليفربول وسبق وأكد سلوت في حديثه أنه يضع خطة مناسبة للاعب ولكن لم يفصح عنها، في انتظار الوقت المناسب، ويبدو أنه سيكون أحد أبرز العناصر في الفريق الفترة القادمة.