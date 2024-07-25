مانشستر سيتي يشترط الحصول على 50 مليونا للاستغناء عن إيدرسون

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أحمد جودة - القاهرة - تشترط إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على لاعبي الفريق الذين يرغبون في الرحيل عن صفوفها تقديم عرض مالي مناسب يرضيها، من أجل الموافقة على الرحيل وفقا لما ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية اليوم.

ويطبق ذلك على البرازيلي إيدرسون حارس مرمى الفريق الذي سعى النصر السعودي إلى التعاقد معه قبل أن يضم مواطنه الحارس بينتو، ويرغب إتحاد جدة في الظفر بخدمات إيدرسون خلال هذا الصيف.

وطلبت إدارة السيتي 50 مليون جنيه إسترليني للإستغناء عن خدمات إيدرسون وذلك لمن يرغب في الحصول على خدمات الحارس.

وبدأت إدارة السيتزنز فرض تلك السياسة بصورة واضحة منذ عام 2022، بعد إنتقال البرازيلي جابرييل جيسوس والأوكراني أليكساندر زينيشينكو إلى أرسنال، بعد أن لبى الأخير مطالب السيتي في اللاعبان.

ورفضت إدارة النادي الإنجليزي عرضا يقدر بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من نادي النصر السعودي بسبب عدم وصولها إلى المبلغ المطلوب.

وتفاوض إدارة إتحاد جدة نظيرتها في مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات الحارس البرازيلي إيدرسون الذي يرغب في اللعب في السعودية.

وأشارت مصادر مطلعة يوم السبت الماضي إلى أن إتحاد جدة يضع إيدرسون كأولوية في مركز حراسة المرمى للموسم الجديد، ويأتي السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني والفرنسي ألفونس أريولا حارس مرمى وست هام يونايتد الإنجليزي كخيارات أخرى بعد الحارس الدولي البرازيلي.

وانضم إيدرسون صاحب ال30 عاما إلى السيتي قادما من بنفيكا البرتغالي في 2017 في صفقة بلغت 35 مليون جنيه إسترليني.

وحقق الحارس خلال مشاركته مع المان سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس إنجلترا مرتين، كما حقق معه لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 2023.