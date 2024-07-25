الرياضة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024/25

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024/25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة العربية بكل مكان وبالتحديد عشاق السعودية عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024/25 بمشاركة الهلال والأهلي والنصر والاتحاد.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن

22 أغسطس

 النصر ضد الرائد 9:00 مساءً

 23 أغسطس 

  ضد العروبة 9:00 

24 أغسطس

الاتحاد ضد الخلود 7:10 

الهلال ضد الأخدود 9:00 

الشباب ضد الاتفاق 9:00 

التعاون ضد الفيحاء 7:10 

الوحدة ضد الرياض 9:00 

ضمك ضد الخليج 7:10 

القادسية ضد الفتح 9:00 

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

تردد قنوات SSC على الأقمار الصناعية

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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