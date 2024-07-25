نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار يتيم و9 هزائم في سجل مواجهات علي ماهر ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد الصدام بين علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، ضد فريقه السابق النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب في الإسكندرية ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

تاريخ مواجهات علي ماهر ضد الأهلي

التقى علي ماهر مع النادي الأهلي في 13 مواجهة سابقة حقق خلالها انتصارًا وحيدًا، بينما تلقى 9 هزائم، وحسم التعادل مباراتين بينهما في مختلف المسابقات.

سجل لاعبو الأهلي 24 هدفًا خلال مبارياتهم ضد الأندية التي قادها علي ماهر خلال مشواره التدريبي بينما استقبلت الشباك الحمراء 8 أهداف فقط.

وجاءت مواجهات علي ماهر ضد الأهلي خلال قيادته لـ4 أندية هم (الأسيوطي سبورت "بيراميدز" 3 مباريات – إنبي 2 مباراة – فيوتشر 4 مباريات – المصري البورسعيدي 4 مباريات).

الانتصار الوحيد الذي حققه علي ماهر على حساب النادي الأهلي جاء خلال قيادة فريق الأسيوطي، حيث فاز على المارد الأحمر بهدف دون رد في ربع نهائي كأس مصر عام 2018.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

الأهلي يدخل مباراة المصري ولديه 66 نقطة ويحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري المصري ويأمل في تحقيق الفوز على أمل تعثر منافسه بيراميدز أمام الزمالك ليعتلي صدارة الترتيب.

بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 52 نقطة ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على مركزه في ترتيب المسابقة المحلية.