نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالله السعيد يواجه بيراميدز بذكريات التألق وتطلعات النجاح مع الزمالك (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عبدالله السعيد نجم فريق الزمالك لخوض أولى مبارياته بالقميص الأبيض ضد فريقه السابق بيراميدز، بعد انتقاله إلى قلعة ميت عقبة في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في تمام التاسعة مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي 2023 – 2024.

ويتطلع عبدالله السعيد لمواصلة تألقه مع فريق الزمالك وقيادة الفريق للفوز على فريقه السابق بيراميدز في مباراة الغد لحصد 3 نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

عبدالله السعيد لا يخسر أمام بيراميدز

وسبق وخاض عبدالله السعيد 3 مباريات ضد فريق بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي سبورت" عندما كان لاعبًا في صفوف النادي الأهلي وحقق الفوز بها جميعًا وسجل هدفين.

ويأمل عبدالله السعيد في هز شباك بيراميدز خلال مباراة الغد لزيادة رصيد أهدافه في مسابقة الدوري المصري حيث يحتل اللاعب المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة التاريخيين حاليًا بـ129 هدفًا.

أرقام عبدالله السعيد بقميص بيراميدز

لعب عبدالله السعيد 5 سنوات تقريبًا داخل صفوف بيراميدز خلال الفترة من 2019 إلى 2024 وشارك في 185 مباراة بالقميص السماوي في مختلف البطولات، سجل 47 هدفًا وصنع 44 آخرين.

حصل السعيد خلال مبارياته مع بيراميدز على 21 بطاقة صفراء، وواحدة باللون الأحمر.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يعتلي بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن فريق الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 48 نقطة.