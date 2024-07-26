نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغلاق المجال الجوي لباريس قبل حفل افتتاح الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد باريس أمنيًا للحفل الكبير لافتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الذي سيحشد، الجمعة، 328 ألف متفرج و100 حاكم ومسئول منظمة دولية.

اغلاق المجال الجوي لباريس قبل حفل افتتاح الأولمبياد

وتعهد المنظمون بتقديم مراسم افتتاح رائعة تتضمن عرضًا للسفن في نهر السين في الوسط الأثري بباريس، لكنها تمثل "كابوسًا" على الأمن واللوجيستيات ووسائل المواصلات.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنفو" العامة: "إننا جاهزون، سيكون عرضًا رائعًا سيجعل البلاد تشعر بالفخر وسيسعد العالم بأسره".

وستتنقل نحو 200 سفينة، تنقل بعضها 8 ألاف رياضي خلال 6 كيلومترات بين جسري أوسترليتز وجينا.

وكان ضمان الأمن في مساحة مفتوحة بهذا الاتساع وبهذا القدر الكبير من الحضور تحديًا كبيرًا أمام المنظمين.

وسينتشر 45 ألف شرطي وعنصر من حرس الدرك، غدًا الجمعة، بجانب 10 ألاف عسكري وعدة ألاف من عناصر الأمن الخاص.

وتكثفت إجراءات الرقابة على بعض الوفود الرياضية لحماية خاصة الرياضيين من دول "حساسة" مثل فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة وأوكرانيا وإيران.

ويعد أحد الإجراءات الأكثر صرامة لحفل الجمعة اغلاق المجال الجوي لباريس.