نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من خالد مرتجي بعد شكوى ممدوح عيد ضده في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علق خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي على شكوى مسؤولى بيراميدز ضده إلى لجنة الإنضباط، موجهًا رسالة ساخرة على ما حدث.

وتقدم ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بشكوى ضد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في لجنة الانضباط، ويتهمه بالتعدي عليه بالألفاظ والبصق خلال مواجهة الفريقين الأخيرة في الدوري.

وأكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، سيتم تحويل خالد مرتجي للتحقيق من قبل لجنة الانضباط، بعد شكوى مسؤولى بيراميدز ضده.

ونشر خالد مرتجي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة له وهو ضاحكًا معلقًا: «شر البلية ما يضحك».

وجدير بالذكر، أن الأهلي قد حقق الفوز على مضيفه فريق بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.