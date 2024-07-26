نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وجهة غير متوقعة.. النني يترك أوروبا ويطرق أبواب نادٍ خليجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب محمد النني نجم وسط منتخب مصر، من تمثيل أحد أندية الدوري الإماراتي “دوري أدنوك للمحترفين”، في صفقة انتقال حر وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.

النني في طريقه إلى شباب الأهلي

كشف ويل أونوين، الصحفي بجريدة “الجارديان” البريطانية أن محمد النني يقترب من الانتقال إلى صفوف نادي شباب الأهلي الإماراتي بعد رحيله عن آرسنال.

غادر محمد النني صاحب الـ32 عامًا، صفوف آرسنال مع نهاية الموسم الماضي، وبات لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كان النني قد انضم لصفوف آرسنال في عام 2016 قادمًا من بازل السويسري، وقضى اللاعب المصري فترة إعارة مع بشكتاش التركي في موسم 2019-20.

وشارك النني، في 161 مباراة خلال مسيرته بقميص آرسنال الإنجليزي في كافة المسابقات، وسجل اللاعب 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.