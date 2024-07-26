نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بعدما أثار غضبه.. كولر يسترضي نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعدًا إلى مروان عطية لاعب وسط الفريق، عقب قطع إجازته بعد يوم واحد فقط من زفافه يوم الأربعاء الماضي.

كولر يعد مروان عطية بإجازة فور حسم الدوري

وكان كولر، قرر عودة مروان عطية للتدريبات مباشرةً عقب حفل زفافه، رغم حصوله على راحة سلبية لمدة أسبوع، إلا أن المدير الفني تراجع عن قراره بسبب وجود نقص في القائمة وعدم وجود بديل مناسب له في ظل عدم حسم لقب الدوري حتى الآن.

وأبدى مروان عطية لاعب الفريق، عن استيائه من إصرار مارسيل كولر المدير الفني للنادي، على وجوده بقائمة الفريق بعد 24 ساعة فقط من زفافه، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري المصري.

وتفهم كولر غضب اللاعب، ولكنه أكد له أن المباريات المقبلة، لا تحتمل غياب أي لاعب في خط الوسط لأنه يعاني من أزمة في هذا المركز بسبب رحيل أليو ديانج، والإجهاد المتكرر الذي يشتكي منه إمام عاشور لاعب الفريق، وأنه سوف يحصل على إجازته فور حسم الدوري.

ويواجه النادي الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.