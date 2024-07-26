نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد الأفريقي يفاجئ ميدو بعد تصريح العودة من الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار إعلان أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن عودته لملاعب كرة القدم من جديد، رد فعل مفاجئ من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

الاتحاد الأفريقي يفاجئ ميدو

نشر كاف فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ميدو وهو يسجل هدفًا بقميص منتخب مصر، معلقًا: «لا يمكننا أن نقول لا لمزيد من اللحظات مثل هذه من ميدو».

إعلان ميدو عن عودته

أعلن أحمد حسام ميدو بشكل رسمي عن عودته من الاعتزال للمشاركة مع فريق جماهيري في منافسات الموسم الجديد، مما أثار حماسة مشجعي كرة القدم.

مسيرة ميدو الكروية

أحمد حسام ميدو خاض آخر تجاربه الاحترافية مع نادي بارنسلي الإنجليزي، وقبل ذلك لعب مع أندية كبرى مثل روما الإيطالي، مارسيليا الفرنسي، توتنهام الإنجليزي، وأياكس الهولندي، بالإضافة إلى نادي الزمالك.

اعتزل ميدو كرة القدم في عام 2013 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية في الدوري المصري والملاعب الأوروبية.

مسيرته بعد الاعتزال

بعد اعتزاله، خاض ميدو عدة تجارب تدريبية، من أبرزها تدريب نادي الزمالك والوحدة السعودي، حيث واصل تحقيق النجاح والإسهام في عالم كرة القدم من خلال دوره كمدرب.