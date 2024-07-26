نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمد صبحي يدعم الزمالك أمام بيراميدز رغم الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحضور إلى ستاد القاهرة الدولي لعدم ومساندة فريقه أمام بيراميدز في المواجهة المرتقبة بين الفريقين بعد قليل.

محمد صبحي يحضر مباراة الزمالك وبيراميدز

ويغيب محمد صبحي عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام بيراميدز بسبب الإصابة بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف.

وكان محمد أسامه طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أعلن خضوع محمد صبحي حارس الفريق الأبيض لعلاج تحفظي لمدة أربعة أسابيع، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز بعد قليل في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتنقل قناة «أون تايم سبورت 2» حصريا اللقاء المرتقب بتعليق صوتي للمعلق محمد عفيفي.