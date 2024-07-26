نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السعودية تهدد مفاوضات برشلونة لضم كانسيلو من مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيع لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. كان كانسيلو قد أمضى الموسم الماضي معارًا إلى برشلونة، وعاد إلى مانشستر سيتي بعد انتهاء فترة الإعارة.

موقف برشلونة من ضم كانسيلو

يرغب نادي برشلونة في الاحتفاظ بخدمات كانسيلو، لكن على سبيل الإعارة مع خيار شراء غير إلزامي وثابت. من ناحية أخرى، يسعى مانشستر سيتي لبيع اللاعب بشكل نهائي.

السعر المبدئي لكانسيلو

حدد مانشستر سيتي السعر المبدئي لبيع كانسيلو بـ 30 مليون يورو، مع احتمالية تخفيض هذا السعر إلى 20 مليون يورو. ولكن هذا المبلغ يعد كبيرًا وصعبًا على العديد من الأندية تلبيته في هذه المرحلة من فترة الانتقالات.

تشير صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن الأندية السعودية، بقدراتها المالية الكبيرة، قد تكون وجهة محتملة لبيع كانسيلو. أندية مثل الأهلي والاتفاق أبدت استعدادها لدفع السعر المبدئي البالغ 30 مليون يورو.

اهتمام الأندية الأوروبية

إلى جانب الأندية السعودية، أبدى كل من يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين اهتمامًا بضم كانسيلو. كلا الناديين يأملان في إقناع اللاعب والنادي الإنجليزي بإتمام الصفقة.

ظهور اهتمام من أندية مثل الأهلي والاتفاق قد يدفع مانشستر سيتي لرفع سعر كانسيلو، مما يزيد من الضغط على برشلونة للتفاوض من أجل صفقة انتقال نهائي، إذا كانوا يرغبون في ضم اللاعب البرتغالي.

رغبة كانسيلو

من جانبه، أوضح كانسيلو أنه يفضل الانتقال إلى برشلونة فقط ولا يرغب في العيش في أي مكان آخر، مما قد يعقد الأمور بالنسبة للأندية الأخرى التي تسعى لضمه.