نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاجأة في انضمام إيميريك لابورت إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرتبط نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع إيميريك لابورت، مدافع نادي النصر السعودي، وقد كشفت تقارير صحفية عن مستجدات في هذه الصفقة المحتملة.

استعداد لابورت لتخفيض راتبه

وفقًا لتقرير صادر عن "El Larguero"، فإن لابورت مستعد لتخفيض كبير في راتبه للعودة إلى أوروبا مجددًا. ومع ذلك، يقف نادي النصر في طريق هذه الخطوة، مما يعقد الوضع بالنسبة لريال مدريد.

عدم وجود عروض رسمية حتى الآن

حتى الآن، لم يقدم ريال مدريد عرضًا رسميًا، ولا توجد محادثات رسمية مع نادي النصر أو اللاعب لابورت. لكن هناك اهتمام واضح من النادي الملكي بالمدافع الإسباني الدولي.

حاجة ريال مدريد لتعزيز الدفاع

ازدادت حاجة ريال مدريد لتعزيز خط دفاعه بعد فشله في التعاقد مع ليني يورو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد. وقد غادر كل من ناتشو ورافا مارين صفوف الفريق، مما دفع النادي للبحث عن بدائل دفاعية قوية.

عقبات مالية

أحد العقبات الكبيرة التي تواجه ريال مدريد في التعاقد مع لابورت هو راتبه الحالي الذي يبلغ نحو 20 مليون يورو في الموسم الواحد. على الرغم من ذلك، يفيد التقرير أن اللاعب مستعد لتخفيض كبير في راتبه لتسهيل انتقاله إلى النادي الملكي.

انضم إيميريك لابورت إلى النصر السعودي في صيف 2023 بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي. الآن، يسعى للعودة إلى أوروبا، ويعتبر ريال مدريد وجهة محتملة له.