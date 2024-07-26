مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم بنفيكا البرتغالي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية برتغالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع البرتغالي أنطونيو سيلفا نجم بنفيكا البرتغالي في فترة الميركاتو الصيفي.



ولفتت صحيفة أو جوجو البرتغالية أن مانشستر يونايتد يبحث عن مدافع جديد في فترة الميركاتو الصيفي الحالية، حيث ارتبط بالتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم بايرن ميونخ الألماني.



وأفادت الصحيفة البرتغالية بأن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع أنطونيو سيلفا بعد تعثر صفقتي دي ليخت وجاراد برانثويت.



وأكدت الصحيفة البرتغالية أن أنطونيو سيلفا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع بنفيكا تبلغ قيمته 100 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن مانشستر يونايتد مقتنع بأنه يمكنه التفاوض على تخفيض هذا السعر والبالغ قدره 100 مليون يورو.



وأضافت الصحيفة البرتغالية أن مانشستر يونايتد أرسل كشافين من أجل مراقبة المدافع الشاب أنطونيو سيلفا.



وألمحت الصحيفة البرتغالية أن أنطونيو سيلفا البالغ من العمر 20 عامًا يملك عقدًا مع بنفيكا البرتغالي يمتد حتى صيف عام 2027.



وأشارت الصحيفة البرتغالية أن سيلفا كان قد شارك في 94 مباراة مع بنفيكا في جميع البطولات منذ ظهوره الأول مع الفريق خلال عام 2022 وساهم في فوز ناديه ببطولة الدوري البرتغالي.