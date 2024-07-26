نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يخسر بهدفين أمام صن داونز وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الهزيمة الأولى له في معسكره الخارجي أمام نظيره صن داونز الجنوب الإفريقي في تجربة ودية جمعت بينهما اليوم الجمعة.

وخسر الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراة ودية جمعت بينهما ضمن معسكر الزعيم في النمسا.

وسجل هدف الهلال السعودي الوحيد في شباك الفريق الجنوب إفريقي خلال المباراة ميتروفيتش في الدقيقة 59.

بينما أحرز ثنائية صن داونز، لوكاس في الدقيقة 51، وموديبا في الدقيقة 64.

وحتى الآن خاض الهلال السعودي 3 مباريات في معسكر النمسا الحالي التحضيري للموسم الجديد، حقق الفوز في اللقاء الأول أمام نويشتات النمساوي بسداسية نظيفة، ثم فاز على العربي بهدفين نظيفين.