نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف وأحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل للزمالك مصطفى شلبي، فيما نجح فخري لاكاي في إحراز هدف التعادل لصالح بيراميدز.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أحداث وأهداف مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري العام.



شهدت الدقيقة 10 من أحداث الشوط الأول للمباراة، إلغاء هدف لصالح فريق بيراميدز، بعد الرجوع إلى تقنية الفار، بداعي التسلل.



فيما نجح مصطفى شلبي في إحراز هدف التقدم لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد مراوغة رائعة وتمريرة من عبدالله السعيد.



وحاول لاعبي بيراميدز الضغط وفرض السيطرة خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء، في محاولة لخطف هدف التعادل.



ونجح فخري لاكاي في إحراز هدف التعادل للأزرق السماوي في الدقيقة 74 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.



ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز



وبهذا التعادل رفع بيراميدز رصيده نقطة واحدة في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متساويا مع النادي الأهلي صاحب الصادرة في عدد النقاط.

بينما رفع أبناء ميت عقبة رصيدهم نقطة واحدة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة.