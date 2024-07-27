نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب المغرب الأولمبي أمام أوكرانيا في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة المغرب وأوكرانيا في بطولة أولمبياد باريس 2024.



يشارك منتخبي المغرب وأوكرانيا في المجموعة الثانية بجانب كلا من الأرجنتين والعراق.



يحتل منتخبي المغرب والعراق المركزين الأول والثاني على الترتيب بينما جاء منتخبي أوكرانيا والأرجنتين في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.



تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في الفترة من 26 يوليو 2024 وحتى 11 أغسطس 2024.



يواصل المنتخب المغربي استعداده لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024 والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بمواجهة أوكرانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.



وقدم أسود أطلس عرضًا رائعًا في الجولة الأولى أمام الأرجنتين بالفوز عليهم بهدفين مقابل هدف في مباراة أثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي تحديدا الكروي.



موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024



من المقرر أن تقام مباراة المغرب وأوكرانيا يوم السبت 27 يوليو 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من أولمبياد باريس 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD 1 وسيقوم جواد بده بالتعليق على أحداث اللقاء كما سيتم بث اللقاء عبر فضائية المغربية الرياضية.