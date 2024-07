نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Regardez gratuitement la France et la Guinée en direct sans cryptage en 4K, Yalla Shoot aujourd'hui aux JO de Paris في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Regardez gratuitement la retransmission en direct de la France et de la Guinée sans cryptage en 4K Yalla Shoot aujourd'hui aux JO de Paris.. Le portail électronique Al-Fajr propose un service de diffusion en direct pour regarder le match entre l'équipe de France et son homologue, l'équipe de Guinée , lors d'un match important aujourd'hui, samedi 27 juillet 2024, dans le cadre des compétitions du deuxième tour de la finale du Football aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août à Paris, la capitale de la France.

Le match entre la France et la Guinée aux Jeux Olympiques de Football de Paris débute aujourd'hui, samedi 27 juillet, à 23h00, heure des Émirats arabes unis et d'Oman, et à 22h00, heure d'Égypte, d'Arabie saoudite, d'Irak, de Jordanie, de Syrie, du Qatar et de Bahreïn. , heure du Yémen, du Koweït, du Liban et de la Palestine, à 21h00, heure de la Libye et du Soudan, à 20h00, heure de la Tunisie, Algérie et Maroc, à 19h00, heure de la Mauritanie, au stade Allianz Riviera.

La France entre également dans le match à la première place avec 3 points, après avoir remporté la victoire lors de son premier match. L'équipe de France cherche à poursuivre sa belle performance et à remporter sa deuxième victoire consécutive pour assurer sa qualification rapide pour les tours finaux. En revanche.

L'équipe nationale de Guinée occupe la troisième place sans points, après avoir perdu son premier match. L'équipe guinéenne espère obtenir un résultat positif pour accroître ses chances de qualification et compenser sa précédente défaite.

Le match entre la France et la Guinée aux Jeux Olympiques de Football de Paris sera diffusé sur notre site Internet, et la diffusion du match sera ajoutée et mise à jour avant son début.

La France accueillera les Jeux Olympiques de Paris 2024 du 26 juillet 2024 au 11 août 2024. Dans les lignes qui suivent, nous passerons en revue pour vous tout ce qu'il faut savoir sur la date du match entre la Guinée et la France, les chaînes de diffusion, les commentateur, et la disposition des deux équipes dans le groupe.

Match Guinée vs France

L’équipe olympique de Guinée entre dans le match dans le but de remporter la victoire au deuxième tour des JO de Paris 2024, aux dépens de l’équipe de France olympique.

Tandis que l'équipe de France olympique entre dans le match afin de réaliser un bon départ dans le tournoi, et de marquer les trois points aux dépens de l'équipe olympique de Guinée.

Classement de la Guinée et de la France dans le groupe:

Classement du deuxième groupe (A) Points l'équipe Classement 3 France Olympique 1 3 Jeux olympiques de Nouvelle-Zélande 2 0 Guinée Olympique 3 0 Amérique olympique 4

Date du match entre la Guinée et la France

Le match entre l'équipe nationale de Guinée et l'équipe nationale de France se disputera au deuxième tour de la phase de poules des JO de Paris, le samedi 27 juillet 2024. Voici le timing du match dans les pays arabes, et le Le coup de sifflet de départ du match retentira comme suit:

20h00, heure de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

21h00, heure du Soudan et de la Libye.

22h00, heure de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, de la Palestine, de la Jordanie, du Liban, de l'Irak et de la Syrie.

23h00, heure des Émirats arabes unis et d'Oman.

Chaînes diffusant le match entre la Guinée et la France

Les matchs des JO de Paris vous seront diffusés via le groupe de chaînes beIN Sports, diffuseur exclusif des JO de Paris 2024 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le groupe a réservé la chaîne beIN Sports pour couvrir le match, et vous pourrez le regarder. le match de l'équipe nationale de Guinée contre l'équipe de France retransmis en direct dans le cadre des matchs du deuxième tour des JO de Paris A travers les chaînes suivantes à travers le monde :

Chaîne BeIN Sports HD être au sport Chaîne sportive marocaine

Suspension du match entre la Guinée et la France

La direction des chaînes beIN Sports a annoncé la nomination d'un commentateur inconnu pour commenter les événements du match entre l'équipe nationale de Guinée et l'équipe de France aux JO de Paris 2024, dans le cadre des matchs du deuxième tour du tournoi.

Stade pour le match entre la Guinée et la France

La rencontre entre l'équipe nationale de Guinée et l'équipe de France se jouera dans le cadre des matchs du deuxième tour de la phase de poules des JO de Paris 2024, sur l'enceinte du Stade Allianz Riviera.

