نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لى نورماند مدافع ريال سوسيداد ينتقل رسميا اتليتكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعاقد اتليتكو مدريد الإسباني مع قلب دفاع ريال سوسيداد والمنتخب الإسباني لى نورماند



ولعب لو نورماند 222 مباراة بقميص ريال سوسيداد، وسجل 6 أهداف وأسهم خلال مسيرته بتتويج الفريق بكأس ملك إسبانيا بموسم 2019/2020.

ويرى أتليتكو مدريد أن لو نورماند سيكون الصفقة الأنسب لخط الدفاع في الموسم الجديد بعد رحيل الثنائي هيرموسو وسافيتش.

بدأت مسيرة لى نورماند عندما كان يلعب لفريق بريست عام 2013 الفرنسي ثم انتقل إلى فريق ريال سوسيداد عام 2016

يذكر أن اللاعب صاحب ال27 عاما قد توج مع المنتخب الاسبانى بالتتويج بيورو 2024